ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

توقيع اتفاق موريتاني إسباني حول استغلال فرص الاستثمار

موريتانيا
موريتانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت كل من موريتانيا وإسبانيا، اتفاقية إطار سيتم بموجبها، استغلال فرص الاستثمار المتوفرة، وتوسيع دائرتها، فضلًا عن العمل على تذليل مختلف العراقيل، وتعزيز الشراكة بين البلدين.

 تم التوقيع خلال اختتام فعاليات منتدى رواد الأعمال بين موريتانيا وإسبانيا، الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد، المنعقد على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاليا إلى إسبانيا.

 وقع عن الجانب الموريتاني، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وعن الجانب الإسباني رئيس أرباب العمل أنطونيو قرمندي.

 وناقش المشاركون خلال أعمال المنتدى فرصَ الاستثمار المشتركة بين موريتانيا وإسبانيا، وموضوع جزر الكناري منصة اللوجستيك والأعمال في أفريقيا وموريتانيا بصفتها بوابة أفريقيا، إلى جانب فرص التجارة في موريتانيا.

موريتانيا إسبانيا توقيع اتفاقية