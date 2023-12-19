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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف شريف الشبلي وشروق عمر

البوابة نيوز
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في أجواء احتفالية تملأها السعادة والفرحة ويشارك فيها الأهل والاصدقاء، احتفل رجل الأعمال شريف الشبلي نجل عائلة محمد الشبلي بحفل زفافه على الآنسة شروق عمر كريمة عائلة عادل عمر، وذلك بمنتجع بورتو سعيد بمحافظة بورسعيد.
وأحيا الحفل المطرب مصطفى قمر والمطربة بوسي والمطرب حمادة هلال والمطرب هيثم شاكر.
وتتمنى أسرة “البوابة نيوز” حياة سعيدة للعروسين.