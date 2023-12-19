الزمالك يمنح سفير مصر بأنجولا درع النادي قبل مواجهة ساجرادا

قامت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتلبية دعوة نيفين الحسيني سفير مصر في دولة أنجولا، لحضور حفل عشاء بمنزلها قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد في حفل العشاء من بعثة الزمالك كل من، رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثة رفقة أحمد سليمان وأحمد خالد عضوي مجلس الإدارة، وأحمد حسني المدير الإداري والبعثة الإعلامية المرافقة للفريق.

من جانبها حرصت نيفين الحسيني على استقبال البعثة في حضور بريهان عامر قنصل مصر في أنجولا، وعدد من موظفي السفارة.

ونقلت بعثة نادي الزمالك تحيات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى سفيرة مصر في أنجولا بعد مجهودات السفارة في تذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وقدم رامي نصوحي رئيس البعثة درع وعلم نادي الزمالك إلى السفيرة نيفين الحسيني في نهاية حفل العشاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

