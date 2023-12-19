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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنانة نيللي تهنئ الرئيس: مشهد انتخابي غير مسبوق.. والسيسي يستحق

الفنانة نيللي
الفنانة نيللي
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هنأت الفنانة الكبيرة نيللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاحه في انتخابات الرئاسة 2024، وتوليه فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات.
وأضافت الفنانة نيللي في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أنه رغم توقع النتيجة بفوز الرئيس إلا أن فرحتها كانت عارمة عند إعلان النتيجة.
وأكدت أن المشهد الانتخابي كان رائعا، أثبت فيه الشعب المصري عظمته، وقدموا نموذجا يليق بالدولة المصرية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت ظهر الاثنين، نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، بفوز الرئيس السيسي بعد حصوله على 89.6% من نسبة التصويت بواقع 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا، من إجمالي المشاركين في التصويت بواقع 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور بلغت  66.8%.

الفنانة نيللي تهنئة