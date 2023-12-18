"البحرية البريطانية": بلاغ عن مسيرتين قرب خليج عدن وننصح السفن بتوخي الحذر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا عن منظومتين جويتين مسيرتين على بعد 155 كيلومترا شرق جيبوتي بالقرب من خليج عدن وتنصح السفن بتوخي الحذر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.



يأتي ذلك بعدما قالت جماعة الحوثيين في اليمن، السبت الماضي، إنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة تل أبيب جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة."

وأكدت قائلة: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".



وأضافت: "كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا وإسنادًا لمقاومته الحرة".