مفتي روسيا الاتحادية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم مفتي روسيا الاتحادية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري.

وأرسل مفتي روسيا الاتحادية برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء نصها.

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



رئيس جمهورية مصر العربية.



باسم الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ومجلس شورى المفتين لروسيا، وبالأصالة عن نفسي، اتقدم من فخامتكم بالتهنئة القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية.



إن إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري دليل على تجديد الثقة العالية التي منحها لكم المواطنون في بلدكم مرة أخرى. والتي تعتبر عاملاً مهماً للاستقرار في المنطقة. ومساهمة فخامتكم الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، مساهمة معترف بها من قبل القيادة العليا في الاتحاد الروسي.

وتاريخياً، بالنسبة للكثيرين من ملايين المسلمين في روسيا، كانت جمهورية مصر العربية مصدرا لنهل العلوم والمعارف عن دين الإسلام الحنيف. ولا يزال رجال الدين الاسلامي في روسيا، في التاريخ المعاصر، وعلى مر القرون، يتلقون العلوم والمعرفة في جامعة الأزهر الشريف المشهورة عالميًا.

وكذلك تلقى أئمة المساجد في روسيا مختلف المعارف وأتموا تحصيلهم العلمي في العديد من مؤسسات التعليم العالي الإسلامية في جمهورية مصر العربية.

وإنني على ثقة من أنه مع إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية، فإن عملكم المبارك والمثمر على مختلف الاصعدة لصالح الشعب والدولة المصرية، سيستمر ويعمق تطوير العلاقات الثنائية، وسيحقق المزيد من النجاحات الجديدة والخير لشعبينا.

أتمنى لفخامكتم التوفيق والسداد والعون من الله تعالى في مهامكم،، آمين

المفتي الشيخ راوي عين الدين"