كأس العالم للأندية.. محمد الشناوي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومينينسي

أعرب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بالمباراة التي أقيمت على ستاد الجوهرة المشعة.

وقال محمد الشناوي في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة: غاب التوفيق عنا وفعلنا كل شيء اليوم والمشكلة كانت في إهدار الفرص وركلة الجزاء فتحت لهم المباراة وكنا الأفضل في المباراة قبل ركلة الجزاء.

وأضاف الشناوي: اللاعبين لم يقصروا في المباراة والحمد لله الكل قدم ما لديه وكنا نتمنى الوصول للنهائي وربنا يكرمنا.

وأكمل قائد الأهلي الجمهور حضر لدعم الفريق في لقاء اليوم وأتمنى أن يساندنا في المباراة المقبلة.

واختتم محمد الشناوي: أقول للجمهور زعلناكم وكنتم ماليين الملعب والتوفيق غاب عننا رغم إننا عملنا كل اللي علينا ولو أحرزنا هدفًا في الشوط الأول لربحنا المباراة.