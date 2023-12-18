وزير العدل الفلسطيني: الحرب على غزة تمثل تهديدًا للأمن في العالم

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالادة، إن الحرب على غزة تمثل تهديدًا للأمن والسلام في العالم أجمع وليس فلسطين فقط، ويجب على المجتمع الدولي تيقن ذلك.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة، ستستخدم حق “الفيتو”، للتصدي لأي مشروع لإيقاف الحرب على غزة.

ونوه الشلالادة إلى أن على المجتمع الدولي أن يلزم الدول بالإمتناع عن الإعتراف بالوضع غير القانوني للسطلات الإسرائيلية، مشيرًا أنها مسئولية المجتمع الدولي أن تلاحق قادة الحرب في فلسطين، الذين ينفذون يوميًا جرائم حرب.

وأشار وزير العدل الفلسطيني، أن الموقف الأمريكي يدعم إسرائيل في حربها على غزة، وهذا ما نشهد يوميًا من تصريحات للإدارة الأمريكية، والإمدادت العسكرية التي ترسل لإسرائيل.