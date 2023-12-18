ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير العدل الفلسطيني: الحرب على غزة تمثل تهديدًا للأمن في العالم

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالادة، إن الحرب على غزة تمثل تهديدًا للأمن والسلام في العالم أجمع وليس فلسطين فقط، ويجب على المجتمع الدولي تيقن ذلك.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة، ستستخدم حق “الفيتو”، للتصدي لأي مشروع لإيقاف الحرب على غزة.

ونوه الشلالادة إلى أن على المجتمع الدولي أن يلزم الدول بالإمتناع عن الإعتراف بالوضع غير القانوني للسطلات الإسرائيلية، مشيرًا أنها مسئولية المجتمع الدولي أن تلاحق قادة الحرب في فلسطين، الذين ينفذون يوميًا جرائم حرب.

وأشار وزير العدل الفلسطيني، أن الموقف الأمريكي يدعم إسرائيل في حربها على غزة، وهذا ما نشهد يوميًا من تصريحات للإدارة الأمريكية، والإمدادت العسكرية التي ترسل لإسرائيل.

الحرب على غزة القاهرة الاخبارية الحرب في فلسطين