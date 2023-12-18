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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. كهربا يغيب عن الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا عن مواجهة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية بسبب تراكم البطاقات.

وتلقى الأهلي خسارة بثنائية نظيفة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي الأهلي مع الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية يوم 22  ديسمبر الجاري. 
شهدت مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي حصول محمود كهربا على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأحمر المقبلة في كأس العالم للأندية، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء أخرى في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة السعودي.

 

محمود كهربا الأهلي وفلومينينسي كأس العالم للأندية