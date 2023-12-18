«أنا الشعب».. قناة إكسترا نيوز تعرض فيلما تسجيليا عن ملحمة الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة إكسترا نيوز فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.

وجاء في الفيلم التسجيلي: «أنا الشعب.. من يجهل حقيقة الشعب المصري وقدرات الشعب المصري وعظيمة الشعب المصري وإيمان الشعب المصري بقيادته ومؤسساته لا يحق له أن يحكم على الشعب العظيم تغلب على المعوقات وكسر كل قواعد المستحيل».

وتابع: «بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية بفتح باب تسجيل المرشحين وفق الشروط الدستورية، وتقدم لمنصب الرئاسة 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي للجمهورية، الذي حصل على أكثر من مليون و130 نموذج تأييد من المواطنين و424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 46 تزكية نيابية و68 ألف نموذج تأييد من المواطنين».

وواصل: «ومن ضمن المرشحين أيضا فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الذي حصل على تزكية من 30 نائباً برلمانياً، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذي حصل على تزكية من 37 نائباً برلمانياً».