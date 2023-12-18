سمير صبري يوضح أهم ما ميز انتخابات الرئاسة 2024

هنأ الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز".

وقال صبري، إن فوزه بأغلبية مطلقة يضيف مزيدا من الاستقرار لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة التى طالما حلم بها الشعب المصري، لافتا إلى أنه أنه على ثقة كاملة فى أن الرئيس السيسي سيواصل المسيرة الناجحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

وأضاف أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قومية وانجازات ومبادرات رئاسية عديدة تمس حياة المواطن، مؤكداً أن مصر تنعم بالخير والأمان فى عهد الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات الرئاسية كانت إيجابية للغاية، وأن ملايين المصريين حرصوا على النزول والمشاركة من أجل رفعة الوطن، والوقوف صفا واحدا فى وجه أعدائه، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إخراج المشهد الانتخابي بشكل نزيه.