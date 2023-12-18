عمرو خليل: المصريون أكدوا تمسكهم بالرئيس السيسي في مواجهة كل التحديات والمخاطر الراهنة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأعلى تصويتا في تاريخ مصر، والأكثر تنوعا وتعددا في المرشحين وبرامجهم منذ ثورة 30 يونيو 2013 وهي أيضا الأقل انفاقا على الدعاية الانتخابية.

وشدد عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، على أن الاهتمام الواسع النطاق من كل وسائل الإعلام العالمية وكذلك حجم التهاني التي انهالت على مصر من الخارج والداخل بعد إعلان نتيجة الانتخابات يكشف إلى حد كبير ما تتمتع به مصر وقيادتها من مكانة وثقة وتقدير من الجميع.

وذكر أن إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء ليحمل رسائل كثيرة ومهمة، فشعب مصر وعبر صناديق الانتخابات أعلن تمسكه بالرئيس في مواجهة كل التحديات والمخاطر الراهنة التي تحيط بالبلاد من كل الاتجاهات كما أكد الثقة العالية فيما حققه الرئيس السيسي من مكاسب ومشروعات تنموية في الداخل تؤهل مصر للعبور إلى مستقبل أفضل.