محلل سياسي: المركز الثاني شهد منافسة ساخنة في الانتخابات الرئاسية

قال المحلل السياسي عبد الناصر قنديل، إن مركز الوصيف في الانتخابات الرئاسية شهد سخونة شديدة، والمنافسة كانت الأعلى ، بينما كان الموقع الأول كان شبه محسوم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرشح فريد زهران قدم رؤية، واستطاع تقديم خطاب متميز، وكثير من الأصوات الباطلة ذهبت لصالح فريد زهران.

وأوضح أن المرشحين للانتخابات الرئاسية قدموا معركة جيدة ومتنوعة في الأفكار ،ولكن الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، تعرضت للكثير مما يسمى بـ"الدعاية السوداء"، وبرنامجه لم يكن بقدرة المرشحين الآخرين، الذين قدموا معالجة متميزة في الملفات المختلفة.