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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب فايز أبو حرب بعد فوز الرئيس السيسي: سيستكمل مسيرة العطاء والتنمية

النائب فايز أبو حرب
النائب فايز أبو حرب
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تقدم النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "أبو حرب"، في بيان له اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة الكبيرة والأصوات التي حصل عليها الرئيس السيسي تعد تجديد ثقة بالرئيس القائد، وهي رد جميل من الشعب المصري له بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

وتابع "أبوحرب:"ندعو المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق طموحات الشعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية نحو بناء الجمهورية الجديدة".

وقال "أبو حرب": إن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية،ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه "أبو حرب"، خالص شكره وتقديره لأهالي محافظة شمال سيناء ولجموع المصريين، الذين خرجوا عن بكرة أبيهم مؤيدين للرئيس السيسي، ما يؤكد وطنتيهم وحبهم لوطنهم مصر.

النائب فايز أبو حرب الانتخابات الرئاسية فوز السيسى في الانتخابات الرئاسيه شمال سيناء