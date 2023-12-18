العقدة مستمرة.. فلومينينسي ينهي مغامرة الأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية| صور

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فك عقدة نصف نهائي كأس العالم للأندية وخسر بثنائية من فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة ليلكتفي باللعب على الميدالية البرونزية.

أحرز ثنائية فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ضربة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتأهل الفريق البرازيلي إلى النهائي وينتظر الفائز من مانشستر سيتي وأورواو الياياني.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

في المقابل أعلن فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي البرازيلي، التشكيل الذي يبدأ به ضد الأهلي.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

خط الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

خط الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو