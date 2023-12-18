مراكز السيطرة على الأمراض بأمريكا تحذر من ارتفاع نشاط الفيروسات التنفسية

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من ضرورة زيادة تغطية التطعيمات في ظل ارتفاع مستويات الأمراض التنفسية.

وفي تنبيه حديث، أكدت المراكز الأمريكية أن انخفاض معدلات التطعيم يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات الأمراض الحادة وضغط متزايد على القدرة الصحية في الأسابيع القادمة.

يشير التقرير أيضًا إلى ارتفاع متزايد في حالات الإصابة بأمراض التنفس الحادة كالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفيروس RSV. ومن الملاحظ أيضًا زيادة في حالات متلازمة التهابية متعددة الأعضاء بين الأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت المراكز أهمية التطعيم لمنع الإصابات الحادة والوفيات بالأمراض التنفسية، خصوصًا لأولئك الذين يتعرضون لخطر أعلى كالرضع وكبار السن والحوامل وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

تشير البيانات أيضًا إلى تقليل معدلات التطعيم بشكل عام، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم توصية مقدمي الرعاية الصحية ومخاوف الآثار الجانبية ونقص الوقت أو النسيان في تلقي التطعيم.

يُوصى بالتحدث مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على التوجيه الصحيح حول التطعيمات المناسبة. كما يمكن العثور على مواقع تقديم اللقاحات الموسمية عبر Vaccines.gov، ويمكن للبالغين غير المؤمنين الحصول على لقاحات كوفيد-19 مجانًا من خلال البرنامج التابع لمراكز الأمريكية للوصول إلى الرعاية الصحية.

وتُشير المراكز أيضًا إلى أهمية اتباع إجراءات الوقاية اليومية مثل تغطية السعال والعطس وغسل اليدين والابتعاد عن الأماكن العامة عند الشعور بالمرض، كوسيلة للحد من انتشار الأمراض التنفسية.