«شباب الأعمال» تشارك في النسخة الخامسة من مؤتمر إطلاق منصة حافز ببلجيكا

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في النسخة الخامسة من مؤتمر وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة «حافز» الرقمية للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والذي عقد في بلجيكا بحضور الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، والوزير المفوض للمفوضية الأوروبية والعديد من الجهات الداعمة في أوروبا.

وشارك في المؤتمر تلبية لدعوة وزيرة التعاون الدولي كل من بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال والمهندس أحمد الدكرورى رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية.

وقال الشنواني، إن منصة «حافز» منصة الكترونية متكاملة تعد الأولى من نوعها في مصر الموجهة لدعم القطاع الخاص والتي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة ماليا وفنيا من شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات والدعم المالي والفني والاستشارات.

واضاف أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تثمن جهود الدكتورة رانيا المشاط، في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة الداعمين لريادة الأعمال والشركات الناشئة، قائلا: « نبارك وزارة التعاون الدولي إطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة داعمة للقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات».

واكد الشنواني، أهمية أن يتم توثيق قصص نجاح منصة حافز مع شركات القطاع الخاص والتي نتوقع لها في المستقبل القريب تحقيق نجاحات عديدة في هذا الشأن وتسهم في تحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات، وذلك من خلال عمل تقرير وحصر دوري لإنجازاتها، معرباً عن أمله في أن يكون للجمعية المصرية لشباب الأعمال نصيب في التعاون مع وزارة التعاون الدولي لعمل قصص نجاح وشراكات مع المنصة.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر تقرير سنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.