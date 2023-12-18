تأجيل جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلافات على أجرة تاكسي بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، المنعقدة برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبدالله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات على أجرة تاكسي. لجلسه 20 يناير من العام القادم ، لسماع مرافعة هيئة الدفع عن المتهم.

وكانت قد انعقدت المحاكمة اليوم الاثنين، وقررت التأجيل لجلسة اليوم 20 من يناير القادم، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

وترجع أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الفيوم، بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود فتحي عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.

وخضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.





وأمرت أيضا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معه إلى ثبوت اتهامه بجناية إنهاء حياة الشاب عمدًا مع سبق الإصرار.