تذبذب أسعار الذهب محليا مسجلا 2878 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب تذبذبا في تداولاتها اليوم لتظل بالقرب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله، حيث يستمر الدعم بالنسبة للذهب المحلي سواء من سعر الأونصة العالمية المستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أو من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2883 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2878 جنيها للجرام، وذلك بعد أن اختتم الذهب جلسة الأمس عند المستوى 2880 جنيها دون تغير عن سعر الافتتاح.

أسعار الذهب تحاول حالياً تجميع الزخم الكافي لاستكمال الارتفاع واختراق المستوى 2900 جنيه للجرام الذي يعد أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب، وخلال هذه الفترة تسيطر التحركات العرضية على أداء الذهب.

أشار التحليل الفنى لحولد بيليون ، أنه انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليتداول بالقرب من سعر اغلاق الأسبوع الماضي الذي شهد انخفاض حاد في مستويات الدولار بنسبة 1.4% وسجل خلاله أدنى مستوى منذ 5 أشهر.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات مع بداية تداولات هذا الأسبوع، وقد سجلت خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 7.5% لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.887%.

الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار و عوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه و تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال العام القادم في صالح الذهب.