محافظ أسوان يستعرض إنجازات 10 أعوام

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وهو الذى يتجلى فى توجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهاراتهم ، وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع 140 فتاة بالبرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية " شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح وأسوان " بالإضافة إلى القاهرة كمحافظة مركزية غير حدودية ، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب الإفريقى ضمن فعاليات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة من المناطق الحدودية والذى يقام تحت عنوان " يهمنا الإنسان " وذلك بحضور الدكتورة دينا هويدى المشرف التنفيذى لبرنامج " أهل مصر " مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة ، والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربى للشباب والبيئة ، ويوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، فضلاً عن قيادات مديرية الثقافة ، ومشرفى المحافظات .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، ووزرات الشباب والرياضة والتنمية المحلية على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع المخابرات الحربية وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل .

وخلال اللقاء أستعرض اللواء أشرف عطية ما تشهده محافظة أسوان من ملحمة غير مسبوقة من الإنجازات على مدار الـ 10 سنوات الماضية ، والتى تتجسد فى تنفيذ مشروعات كبرى عديدة من أبرزها المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل ، كما تحدث أشرف عطية عن مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، والإهتمام بالتوازى بالمواقع السياحية والأثرية بإعتبار أسوان عروس المشاتى .

مؤكداً بأن ذلك تكامل مع نجاح المحافظة فى إقتحام المشاكل المتراكمة ، وإعادة الحياة للعديد من المشروعات المتعثرة والتى كان من أبرزها الإنتهاء من 14 مشروع ، والإسكان المميز بمنطقة حى العقاد ، والذى ظل 14 عام متعثراً ، مع تنفيذ مشروعات والطرق والكبارى ، وإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة .

وأشار عطية إلى أننا نعمل جدياً على تمكين المرأة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول فى تكافؤ الفرص لجائزة التميز الحكومى ، ومسرعات رائدات الأعمال للمشروعات الخضراء الذكية ، علاوة على تسويق المشغولات اليدوية والتراثية للسيدات .

فيما قدمت الدكتورة دينا هويدى شكرها لمحافظ أسوان لإهتمامه ورعايته ودعمه لشباب وفتيات البرنامج الرئاسى أهل مصر ، موضحة بأن الفتيات المشاركات بالبرنامج من أعمار سنية تتراوح بين 18 إلى 35 سنة لضمان تحقيق العدالة الثقافية ، وسيقومون بزيارة المشروعات القومية بأسوان ، ومنها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، فضلاً عن تنظيم زيارة لجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل ، وجزيرة هيسا ، والسد العالى .

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