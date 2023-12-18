المؤبد لقاتل زوجته لشكه في سلوكها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبدالله، وأمانة سر محمد عبدالبصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض سكين بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم .



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13108 لسنة 2053 جنح قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 2221 لسنة 2026 كلي جنوب الفيوم ، أن المتهم "علاء أبو العينين"، 37 سنة، عامل، لأنه في يوم22 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، قتل عمدا المجني عليها زوجته "سلوي . م"، ربة منزل، من غير سبق إصرار أو ترصد.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين "، تالي الوصف، وما أن ظفر بها حتي عاجلها بطعنه غائرة بالصدر فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة علي الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها علي النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيضا "سكين " على النحو المبين بالأوراق.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ"، وعاجلها بطعنه نافذه في الصدر، ولقيت حتفها على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.