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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بالاتجار في الحشيش بالمعادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بمزاولة نشاطًا اجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت بتحرير المضبوطات، وإرسالها الي المعمل الكيميائى بالطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بها.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام) .

وفي نفس السياق، تمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان   وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالطب الشرعي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حبس متهمين قسم شرطة حلوان كمية من مخدر الهيروين كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة المعادي مخدر الحشيش مخدر الهيروين