وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى الصدر بدمنهور

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الاثنين، سير العمل بمستشفى الصدر بدمنهور.

وتابع وكيل الوزارة، عمل فريق هيئة الإعتماد والرقابة الصحية بالمستشفي، وفريق قطاع الطب العلاجي بالوزارة أثناء زيارة الوفد للمستشفى للوقوف على سير العملية التأهيلية بالبحيرة نحو العمل على تأهيل منشآتها الصحية للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ضمن خطة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقام وكيل الوزارة، بمناقشة أفراد الفريق فيما تم انجازه في مستشفى صدر دمنهور للوقوف على مدى جاهزيتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومتابعة العمل بالعيادات بالمستشفى، حيث تفقد عيادة الأسنان واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وشارك في الجولة التفقدية، الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور شحاته عيسى مدير المستشفى وبحضور فريق من إدارة العلاجى بالمديرية، وفى تواجد الفريق الطبي والإداري للمستشفى.

وفى نهاية جولته وجه وكيل الوزارة، كافة العاملين بالمستشفى على ضرورة العمل بجد واخلاص، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، للإستمرارية فى التميز فى تقديم الخدمة بكفاءة وجودة للمواطنين، مؤكدًا أن مستشفى الصدر بدمنهور، مركز فريد عطية للغسيل الكلوى ومستشفى رشيد ومركز الأسنان بدمنهور ، سيتم ادراجهم فى المرحلة الأولى للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.