وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة المخترع الصغير والطالب المثالي

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، نتيجة المسابقة العلمية ومسابقة الطالب المثالي التي نظمتها المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية نظمت فعاليات مسابقة "المخترع الصغير" لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية والتي تأتي في إطار خطة الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ومن خلال الموضوع المحوري لهذا العام (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي)، وذلك تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، بالتعاون مع توجيه عام العلوم على مستوى المحافظة بمشاركة الإدارات التعليمية.

حيث حققت مريم عبدالعزيز بهنسي مدرسة النقيب اكثم ٢ الابتدائية المركز الأول على مستوي المحافظة، كذلك حققت الطالبة رضوى عبد الله محمد بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات المركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية، بالإضافة إلى حصول الطالبة نور باسم السعيد بالمدرسة الثانوية الفندقية على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية.

وهنأ شحاته الطلاب النوابغ الفائزين بالمراكز الأولي على مستوى مطروح، مشيرا إلي إن هذه المسابقة تتبنى الأفكار والابتكارات الجديدة من الطلاب النوابغ، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والمياه والكهرباء موضحا أن الهدف الأسمى من تنظيم تلك المسابقة العلمية على مستوى مطروح يتمثل في اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين وإعداد جيل من المبدعين قادر على مواكبة التقدم والتطوير التكنولوجي لخدمة المجتمع.

وفي ذات السياق اعتمد وكيل الوزارة نتيجة مسابقة الطالب المثالي على مستوى المحافظة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بتنفيذ وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

حيث حصل الطالب أحمد صلاح السيد بشير مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية علي الطالب المثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الثانوية ( بنين )، كذلك حصلت الطالبة رحمة ياسر غنيم مدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات على الطالبة المثالية للمرحلة الثانوية ( فتيات )، وحصل الطالب عبدالرحمن موسى غانم بمدرسة الحمام للتعليم الأساسي على الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية بنين، بينما حصلت الطالبة حنين عبدالحميد خضر بمدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بقرية سيدي عبدالرحمن بنات التابعة لإدارة العلمين على الطالبة المثالية على مستوى المدارس الإعدادية بنات.

ووكيل “تعليم مطروح” يعتمد نتيجة مسابقة المخترع الصغير والطالب المثالي

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