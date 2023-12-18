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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقوط صواريخ لبنانية على مستوطنة يعرا بالجليل الغربي

سقوط صواريخ
سقوط صواريخ
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سقطت عدة صواريخ أطلقت من لبنان على مستوطنة يعرا بالجليل الغربي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر على مدار أكثر من شهرين، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي المحتل.

ولم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة سوى لمدة أسبوع واحد خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر، بعد التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية تكللت بالنجاح.

وبعد انقضاء أسبوع الهدنة صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، عاود الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

ووفق آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صدرت عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد سقط نحو 18 ألفًا و800 شهيد، إضافة إلى ما يفوق 51 ألف جريح.

مستوطنة يعرا لبنان العدوان الإسرائيلي قطاع غزة المقاومة الفلسطينية