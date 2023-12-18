توفير 373 فرصة عمل خلال ديسمبر بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 373 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر الجاري في عدد من الشركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقالت مديرية القوى العاملة، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2300 جنيه حتى 3000 جنيها، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.

وأكدت مديرية القوى العاملة فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي جرى تعيينها.

واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، بعد غدا الأحد، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وظائف القوى العاملة

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