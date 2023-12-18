أماني سريح مديرًا لمجمع إعلام الجمرك بـ«هيئة الاستعلامات»

أصدر الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، قرارًا بتكليف الإعلامية أمانى محمد سريح، مديرًا لمجمع إعلام الجمرك، بالإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح التابع للإدارة المركزية لإعلام الإسكندرية وغرب الدلتا بقطاع الإعلام الداخلى .

وتولت الإعلامية أمانى محمد سريح، العمل الإعلامى بالعديد من مراكز الإعلام التابعة للهيئة العامة للإستعلامات، وآخرها العمل مديرًا لمركز إعلام النيل بالإسكندرية، وحققت خلال تلك الفترة نجاحات كبيرة وانتشار كبير للرسالة الإعلامية التى تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف والتنوير حول جميع قضايا المجتمع .

جدير بالذكر، أن قطاع الإعلام الداخلي، هو أحد القطاعات الرئيسية الهامة بالهيئة العامة للإستعلامات، ويضم قطاع الإعلام الداخلي ٩٦ مركزًا إعلاميًا موزعة على محافظات الجمهورية، حيث تتولى هذه المراكز مهمة رفع الوعي والتثقيف والتنوير حول جميع قضايا المجتمع على المستوى القومي أو المحلي من خلال الاعتماد على أشكال الاتصال الشخصي لتتكامل منظومة الإعلام المصري ما بين الاتصال الجماهيري بوسائله والاتصال الشخصي بأشكاله، بهدف تحقيق الخدمة الإعلامية الوطنية.