محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع توفير مساعدات عاجلة ومعاشات ومشروعات تنموية لعدد آخر، كما وجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وخالد أحمد رمضان مدير التنمية المجتمعية والبشرية بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعاصم الخولي عضو مجلس إدارة جمعية رسالة بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.



خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، وتوفير العلاج اللازم لطفلين مصابين بمرض ويلسن بالتنسيق بين مسئولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل لوالدهم بالقطاع الخاص بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، والعمل على توفير سماعة أذن لطفل يعاني من ضعف بالسمع، إضافة لإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

كما استمع المحافظ، لمطلب عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، وسرعة توفير كرسي متحرك لمسن مبتور إحدى القدمين، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لمساعدة مواطن تهدم منزله بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.



كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في عمل مشروعات صغيرة من خلال إدارة التنمية المحلية، لتعينهم على مطالب الحياة، وكذا بحث تراخيص أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسئولي مجالس المدن بمراجعة تراخيص البناء، ووقف أية أعمال مخالفة وإزالتها بالتنسيق مع رجال الشرطة، ودراسة موقف عدد من الحالات الأولى بالرعاية لتوفير وحدات سكنية لهم، بجانب دراسة تسمية عدد من القرى بأسماء لائقة، بعد العرض على لجنة المسميات والمجلس التنفيذي للمحافظة.

inbound3340649128068086970

inbound4511540308263889092

inbound5538201320399781909

inbound914174209151422460

inbound6670416987410604296

inbound1632520216789588112