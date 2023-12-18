مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يشارك بـ"محارب"

يخوض الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب"، مع عدد من نجوم الوسط الفني ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة القادمة.

أعلن السيناريست محمد سيد بشير عن بدء تصوير مسلسل "محارب" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله يارب مسلسل محارب، رمضان 2024 بأذن الله.. دعواتكم".

وبجانبه، يُعرض الفنان حسن الرداد حاليًا فيلم "بلوموندو" مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم بلوموندو

الجدير بالذكر أن فيلم "بلوموندو" حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا منذ طرحه، وقرر بطل العمل الفنان حسن الرداد التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، تماشيا مع الأحداث.