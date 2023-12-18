بمهرجان الجونة.. «هوادي» تطلق جائزتين لدعم المواهب بـ 10 آلاف دولار

أعلنت شركة «هوادي» للإنتاج الفني، عن تقديم جائزتين لدعم إنتاج للمواهب العربية بقيمة 10 آلاف دولار، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، التي تستمر فعاليتها حتى21 ديسمبر الجاري.

على جانب اخر تقدم هوادي ورشة للكتابة الإبداعية تحمل نفس الأسم لتطوير محتوى التلفزيون والأفلام، يرأسها الكاتب والشاعر والمسرحي صالح زمانان.

يضم فريق عمل الورشة مجموعة من أصحاب الخبرات المميّزة والمواهب المتنوّعة، تحت إشراف المدير التنفيذي للورشة؛ المخرج والكاتب أحمد فوزي صالح، ومعه كل من: المنتج التنفيذي المشارك هبة الدسوقي، السيناريست محمد بركات الكاتبة وسام الدسوقي، الكاتب أحمد الشماع، ومعهم مجموعة من الباحثين المولعين بالبحث عمومًا ودراسات الأنثروبولوجيا خصوصًا، وكذلك مجموعة أخرى من القراء النوعيين والمعالجين الدراماتورجيين.

كما تقوم الورشة في بعض مشروعاتها وحسب الطلب بالاستعانة بقائمتها الاستثنائية التي تضم كتابًا عربًا وأجانب، محترفين وموهوبين في أنواع واتجاهات مُحدّدة من الكتابة الإبداعية الدرامية والسينمائية

كما يشتمل فريق الورشة على مجموعة المستشارين؛ وهم من ذوي الخبرات والتجارب الرفيعة. يتواجدون في مسارات العمل بوصفهم العقول الناقدة القادرة على تقييم مخرجات الورشة سواء من ناحية الأفكار الإبداعية الأولية، أو من ناحية المعالجات الدرامية للنصوص.

ويأتي ضمن المستشارين الدائمين كل من أحمد عامر، كاتب السيناريو والمخرج المصري المعروف، الذي تحصل فيلمه «ريش» على إحدى جوائز مهرجان كان السينمائي.