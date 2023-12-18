الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ 4575 منذ بدء العدوان على غزة والضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4575 فلسطيني، وفقًا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الاحتلال، عن مقتل 4 جنود جدد وضابط خلال معارك شمال وجنوب قطاع غزة، وأكد الاحتلال إصابة إسرائيلية باطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة بالضفة الغربية، لافتًا إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من مخيم الفارعة شمال الضفة بعد عملية استمرت نحو ساعتين قتل استشهد 4 فلسطينيين.