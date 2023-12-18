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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
وأضافت في بيان صحفي، أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات