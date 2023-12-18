مسيرات في أستراليا لتأييد وقف إطلاق النار في غزة.. متظاهرون يعلنون استمرارهم حتى تنفيذ المطالب.. ويؤكدون: الاحتجاجات تأتي بفائدة

قال المتحدثون في المسيرة المؤيدة لفلسطين في سيدني الاسترالية إن الغضب الشعبي ضد الحرب في غزة دفع الحكومة الألبانية إلى تغيير موقفها.

وانضمت أستراليا إلى 152 دولة أخرى في التصويت لصالح وقف إطلاق النار الإنساني في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار أستراليا في أواخر أكتوبر بالامتناع عن التصويت على اقتراح مماثل.

وقال إيثان فلويد، وهو طالب من جامعة ويرادجوري، للحشد في سيدني: “على الرغم من أن الوقت قد فات، إلا أن هذا التحول في الموقف العام للحكومة يظهر لنا أن عملنا الجماعي ناجح”.

وفي تجمع منفصل في حديقة الأمير ألفريد بسيدني يوم الأحد لتسليط الضوء على العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في هجمات 7 أكتوبر، قال السيناتور الليبرالي وقالت هولي هيوز إنها شعرت "بالحرج" من تصويت أستراليا لصالح وقف إطلاق النار.

وقالت هيوز أمام المشاركين في المسيرة إن حركة "مي تو" "ليست لجميع النساء، وليست للنساء اليهوديات أو الإسرائيليات".

في مسيرة سيدني المؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد، انتقد المتحدثون حزب العمال لعدم دعمه وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

وأثار تصويت الحكومة الأسترالية لصالح قرار الأمم المتحدة انتقادات من المعارضة والسفارة الإسرائيلية في كانبيرا.

في وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير التجارة، دون فاريل، إن دعم أستراليا لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة هو "الشيء المعقول الذي ينبغي القيام به".

كما أشادت المتحدثة باسم حزب الخضر للعدالة العالمية، مهرين فاروقي، التي تحدثت في مسيرة سيدني، بالمشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين باعتبارها القوة وراء التغيير في موقف حزب العمال، لكنها قالت إن المتظاهرين في جميع أنحاء العالم "لا يسيرون من أجل وقف إراقة الدماء هذه"..

وقالت: "العالم يسير من أجل وقف دائم لإطلاق النار، العالم يسير من أجل إنهاء الحصار على غزة، العالم يسير من أجل فلسطين حرة".