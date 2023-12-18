بالفيديو.. جبهة التحرير الفلسطينية: إسرائيل فشلت فشلًا ذريعا أمام صمود الشعب الفلسطيني

قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فشلت فشلا ذريعا أما صمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تغذي استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للجبهة هو وقف الحرب العدوانية والإجرامية حتى يتم الحفاظ على الدم الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نعمل من أجل تضافر كل الجهود لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، لأنه في كل لحظة يُسال الدم الفلسطيني، بالإضافة إلى أعمال التدمير والعدد الكبير من الشهداء والجرحى".

وتابع "أكثر من 75 ألف فلسطيني بين جريح وشهيد ومفقود تحت الركام، نتحدث عن 194 شهيد في محافظات الضفة والقدس، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني إلى حرب شعواء ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والإنسانية، ويجري تعطيش وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني الذي جرى تهجيرهم قسريا من غزة".