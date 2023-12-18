تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" -
3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
مواصلة جهود مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" -
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" -