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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواصلة جهود مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

مواصلة جهود مكافحة
مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 
3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار  بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الاتجار بالنقد السوق المصرفي