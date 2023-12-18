بالفيديو.. تظاهر الآلاف بباريس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لتظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

وانطلق الموكب، الذي ضم 4400 شخص بحسب الشرطة، و20 ألفاً حسب المنظمين عند حوالي الثانية بعد ظهر الأحد بساحة الجمهورية بناءً على دعوة "التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وبمشاركة جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية ذات توجهات يسارية.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "يا أطفال غزة، أطفال فلسطين، الإنسانية هي التي تُغتال" أو "إسرائيل قاتلة، ماكرون متواطئ".

وشارك في المظاهرة عدة مسؤولين منتخبين في حزب "فرنسا الأبية"، بما في ذلك منسق الحزب، مانويل بومبار، والذي شدد على ضرورة اتخاذ باريس لـ "موقف لفرض عقوبات تستهدف إسرائيل".