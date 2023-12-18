انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى "اليابان- أفريقيا.. للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر "اليابان-افريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعتى كيوشو اليابانية و مصر للمعلوماتية، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية اليابانية ومصر للمعلوماتية وبرج العرب التكنولوجية و نوابهم و عمداء الكليات وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة حيث يعقد بمقرها المؤتمر خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر ، كما يعقد فى اليوم الثالث و بختام المؤتمر بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الادارية الجديدة.

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بإن محاور المؤتمر تغطى الاتجاهات البحثية التى تخدم رؤية مصر المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعى و التحول الرقمى، إنترنت الأشياء، أنظمة الاتصالات، معالجة الصور والاشارات والفيديو، الهوائيات والموجات الدقيقة، الهندسة الطبية الحيوية و تطبيقاتها ، الانظمة الذكية ، علوم البيانات ،الحاسبات الكمية ، ويتحدث في المؤتمر لفيف من الأساتذة الدوليين المنتسبين لـ IEEE، مشيرا إلى مشاركة علماء من جامعات كيوشو وناجويا و كانزاوا باليابان و من معهد مدريد لعلوم المواد بأسبانيا و معهد ميراكا بجنوب افريقيا و جامعة بريمن بألمانيا ومن جامعات مصر و معاهدها البحثية.

أضاف أنه على هامش المؤتمر يقام معرض لعرض عدد من مشروعات التعليم القائم على المشروعات على غرار التجربة اليابانية و ذلك لتشجيع الطلاب على عرض افكارهم.

أوضح الدكتور عادل بدير عميد كلية الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد تلقى 104 أبحاث للمشاركة و تم قبول 65 بحثاً بنسبة قبول 62%، لعلماء من ‏اليابان، المانيا، جنوب افريقيا ، جامعات مصر الدولية و الحكومية.

جدير بالذكر ان رئاسة المؤتمر هذا العام يشترك فيها البروفيسور هيروشى من جامعة كيوشو اليابانية و الدكتور عادل بدير عميد كلية الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية والدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.