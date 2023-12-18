انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

انطلقت، اليوم الاثنين، في أديس أبابا الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال كبير مفاوضي سد النهضة لدى إثيوبيا سليشي بقلي: إن الاجتماع الوزاري يعتمد على مناقشات الجلسات السابقة، واجتماع المجموعة الفنية لمواصلة الجهود لتحقيق التقارب.

وتأتي المفاوضات في إطار الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في يوليو الماضي - على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة - بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وهي المُدة التي انتهت الشهر الماضي.

وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر الماضي والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق "قانوني مُلزم" ينظم عمليتَي ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.