ads
الإثنين 18 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

جانب من المفاوضات
جانب من المفاوضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت، اليوم الاثنين، في أديس أبابا الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال كبير مفاوضي سد النهضة لدى إثيوبيا سليشي بقلي: إن الاجتماع الوزاري يعتمد على مناقشات الجلسات السابقة، واجتماع المجموعة الفنية لمواصلة الجهود لتحقيق التقارب.

وتأتي المفاوضات في إطار الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في يوليو الماضي - على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة - بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وهي المُدة التي انتهت الشهر الماضي.

وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر الماضي والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق "قانوني مُلزم" ينظم عمليتَي ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

السيسي سد النهضة إثيوبيا السودان