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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل صدمه جرار زراعي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي طفل مصرعه بعدما صدمه جرار زراعي، أثناء لهوه أمام منزله بقرية جبل سعد بدائرة مركز الشواشنه بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بمصرع طفل صدمه جرار زراعي بقرية جبل سعد بمركز الشواشنة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الخادث.

وتبين أن الطفل كان يلعب أمام منزله وصدمه الجرار، ولفظ أنفاسه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

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