حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه في تجارة الأسلحة النارية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب محل أدوات صيد لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 41 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.