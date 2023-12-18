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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابى سرقوا 7 رؤوس ماشية بكرداسة للمحاكمة الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة  7 رؤوس ماشية من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي شكيل عصابي ضبط 5 اشخاص رؤوس ماشية داخل مزرعة لنيابة العامة بالجيزة للمحاكمة الجنائية