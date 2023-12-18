إحالة تشكيل عصابى سرقوا 7 رؤوس ماشية بكرداسة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة 7 رؤوس ماشية من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولتي أصدرت قرارها سالف الذكر.