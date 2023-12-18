مصرع 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بوسط المكسيك

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 11:39 ص

لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار بمدينة سالامانكا في ولاية جواناخواتو بوسط المكسيك، بحسب ما أفاد ممثلو الادعاء العام بالولاية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/ أن ممثلي الادعاء أعلنوا مصرع 4 أشخاص دون الكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت ولاية جواناخواتو شهدت أمس مصرع 12 شخصا في بلدة سالفاتيرا بعدما فتحت مجموعة مسلحة النار على رواد حفل بوسادا، وهو حفل مكسيكي تقليدي يقام في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

يشار إلى أن ولاية جواناخواتو، أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد، في ظل اندلاع اشتباكات بين جماعات تهريب المخدرات القوية.

