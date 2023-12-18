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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي في المونديال| برنامج الفريق اليوم قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي

الاهلي
الاهلي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برنامج الفريق اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق في التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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