ضبط صاحب منزل ونجله للتنقيب عن الآثار في كرداسة

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة، من ضبط صاحب منزل ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى، كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل ، نجله) ، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.