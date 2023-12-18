ads
الإثنين 18 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب منزل ونجله للتنقيب عن الآثار في كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة، من ضبط صاحب منزل ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى، كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل ، نجله) ، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما  بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الآثار مركز شرطة كرداسة حدوث هبوط أرضى بمنزل الأجهزة الأمنية بالجيزة أجهزة الأمنية بالجيزة أجهزة الأمن حدوث هبوط ارضى لتنقيب عن الاثار