المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى وأمانة سر محمد عفت بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بحيازة كيلو وربع من مخدر الهيروين بقصد الاتجار نطاق مركز بلبيس.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية قد احالت المتهم " محمود م ي" 23 عاما سائق مقيم نطاق مركز بلبيس للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 16589 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس ليوم 31 من شهر أغسطس الماضي لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز بلبيس.

وتبين من أمر الإحالة أنه عقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو وربع بقصد الاتجار وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.