طقس اليوم.. أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وطقس بارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة علي مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد و تصل لحد الضباب علي السواحل الشمالية و الوجه البحرى و مدن القناة ،وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 14 درجة .