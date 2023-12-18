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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات بالوايلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما.

كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا مصابا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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