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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: هناك استراتيجية لتحول الإسكندرية لمدينة خضراء

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية
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قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد توطيني هو الحل الأبرز في تضاعف إقبال المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين وخاصة الأجانب وعلى رأسها إنهاء البيروقراطية، التحول الرقمي والدعم للمستثمر في كل المجالات، تقديم كل المحفزات الاستثمارية وعلى رأسها تقديم الأراضي والتسهيلات الإدارية.

وأضاف "إسماعيل" في حواره لبرنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التصنيعي حل من حلول مجابهة الأزمات العالمية، من خلال التعامل مع القطاع الخاص بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومة؛ للخروج بالأفكار والرؤى للمشروعات الجديدة.

وتابع، أن الإسكندرية كانت تسمى مدينة الأحلام والمشائين والمبدعين؛ لما لها من رونق وجمال وحالة خاصة بين المحافظات، منوها أن توسعة الكورنيش هو مشروع سيكون له صدى محلي واسع ومثمر للجانب السياحي وخاصة السياحة الداخلية.

وأردف، أن هناك استراتيجية لتحول الإسكندرية لمدينة خضراء، وعودة الإسكندرية لتكون العاصمة الثانية لمصر.

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