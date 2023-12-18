بالفيديو.. الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس الأربعاء والخميس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضًا خلال فترات الليل، مشيرًا إلى أن البلاد ستبدأ في التأثر بالكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط بعد الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر على البلاد في الأيام الماضية والتي كان يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أمس، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية نهارًا ولذلك سيكون هناك احساس بانخفاض قيم درجات الحرارة نهارًا في معظم المحافظات.

وتابعت، أن الطقس سيكون خريفي لطيف نهارًا في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية معتدلة على المحافظات الجنوبية، موضحة أنه مع فترات الليل سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة ومزيد من الانخفاضات خلال الليل، والصغرى تسجل 14 درجة مئوية، خاصة في المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة تزداد بها معدلات البرودة.

وتابعت، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء المقبل لـ20 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالليل تسجل 12 و13 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن فصل الشتاء سيبدأ من يوم الجمعة وسنتأثر بمنخفضات جوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس حيث تصل العظمى إلى 20 درجة مئوية.