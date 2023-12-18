254 سفينة حمولة 4.6 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال نوفمبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي إجمالي حمولات بلغت 4,526,903 طن كطاقة محققة، بإجمالي حاويات 348,292 حاوية مكافئة من خلال استقبال 254 سفينة متنوعة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 29 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 335,615 طن، بإجمالي حاويات 28,005 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن صب سائل و2 سفينة سياحية و53 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وأكدت أن ميناء شرق بورسعيد خلال شهر نوفمبر 113 سفينة حاويات و7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و8 سفينة ملح و2 سفينة فحم، بطاقة محققة 4,092,574 طن، وإجمالي حاويات 320,067 حاوية مكافئة، بينما استقبل ميناء العريش البحري 20 سفينة، لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98,714 طن.